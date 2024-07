Fonseca | Al Milan per vincere Derby con l’Inter? Noi senza paura

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Paulosi è presentato ufficialmente come nuovo allenatore del: ecco le sue parole in conferenza stampa. Oggi è stato il giorno di presentazione di Paulocome nuovo allenatore del. Dopo una lunga attesa, sono arrivate anche le prime parole da parte del mister rossonero su quelli che sono gli obiettivi per la stagione 2024/25. Il riferimento è poi inevitabilmente andato anche alda giocare contro, dopo gli ultimi sei persi in maniera consecutiva. Paulosi presenta in conferenza stampa come nuovo allenatore del(LaPresse) – SerieAnews.comPauloè arrivato aello con grande voglia di far bene e, questa mattina, si è presentato così in conferenza stampa: “Voglio ringraziare per l’accoglienza, poi voglio ringraziare la società per la fiducia.