Fiorentina Kean | Firenze e la società sono ambiziose come me

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 8 luglio 2024) ''Non vedo l'ora di cominciare ho sceltoe laperché hanno tante ambizionime''. Queste le prime parole di Moise, il nuovo attaccante viola che oggi, in concomitanza con il raduno della squadra al Viola Park, si è sottoposto alle visite mediche in attesa di iniziare da allenarsi da domani agli ordini di Raffaele Palladino L'articolo: “e lame” proviene daPost. .