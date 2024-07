Fi | Barelli ‘avanti seguendo valori liberali Berlusconi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos) – ?Credo fermamente che Forza Italia stia attraversando un periodo di rinascita. Solo un anno fa, molti ci davano per finiti, esclusi dal gioco politico. Oggi, grazie al nostro lavoro e alla nostra determinazione e soprattutto all’impegno del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, siamo tornati in campo”. Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo, intervenendo al Consiglio nazionale di Forza Italia.“Noi di Forza Italia abbiamo dimostrato di saperci assumere importanti responsabilità e di lavorare con diligenza per continuare a far crescere il partito nell’interesse del Paese e dei cittadini. Siamo entrati nel vivo del campionato e siamo in grado di giocare alla grande. E’ fondamentale che tutti noi in Forza Italia ci impegniamo al massimo e senza risparmio di energie e, con la guida di Antonio Tajani, dobbiamo lavorare insieme, supportandoci a vicenda.