F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP di Gran Bretagna 2024

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lela gara delPremio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Gara spettacolare resa indecifrabile dalla pioggia: le Mercedes vengono passate dalle McLaren, Verstappen in difficoltà ma rientra in gioco insieme a Sainz con un pit stop anticipato per le intermedie. Leclerc, invece, per una serie di scelte sbagliate naufraga in quindicesima posizione. Russell deve ritirare la macchina, Piastri viene sacrificato, e così a quindici giri dal termine Norris comanda davanti ad Hamilton, Verstappen, Sainz e Piastri. La pista però si asciuga e cambia di nuovo tutto: pasticcio McLaren con Norris, che viene scavalcato da Hamilton, vincitore in casa sua, poi sul podio Verstappen e Norris, quindi Piastri e Sainz.