Euro2024 | De la Fuente Noi belli ma conta vincere Francia fortissima

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Rodri "Non abbiamo paura, possiamo battere qualsiasi rivale" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - "È un'opportunità fantastica. Abbiamo fatto tanto per essere qui. Questa, come la sfida contro la Germania, sarebbe potuta essere una finale. Queste sono partite fatte di dettagli e ha la meglio chi commette .