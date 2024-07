Euro 2024– Spagna favorita ma la Francia vuole andare a Berlino Mbappé e compagni domenica all’Olympiastadion a 210 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 08 luglio 2024 –Non è, e non sarà mai, una partita come le altre., semifinale di2024 in programma martedì sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, mette di fronte le due squadre, insieme all’Inghilterra, probabilmente con le rose più talentuose dell’intera manifestazione. I ragazzini terribili di De La Fuente a confronto .