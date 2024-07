Esplode su Tiktok milioni di visualizzazioni | chi è Gian Marco Tonello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Annusa l'oro e diventa virale su.Non chiamatelo solo, semplicemente, gioielliere. Il profumo dell'oro l'ha reso famoso, celebre sui social. Secondo, che spopola su, c'è un modo per identificare i preziosi. Lui, famoso gioielliere popolare sui social, ha un metodo che viene imitato da tanti colleghi. Annusa l'oro per scoprire la sua autenticità. La storia, ormai virale, è quella di un gioielliere famosissimo sui social. Susi chiama @iltone: i suoi profili vantano grandi numeri perché, in questi ultimi tempi, ha incuriosito tutti. «Questo è oro, questo non è oro», diceai clienti che arrivano nel suo negozio. Lui non è solo un personaggio social, ma molto di più.è un imprenditore, CEO di ilgioiellofficial.