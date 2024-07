Energia Scarpa Iuav | Fondamentale studiare infrastrutture e rinnovabili in ambiente costiero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Venezia, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Il corso di laurea in 'Ingegneria per le energiein ambienti costieri' riguarda la progettazione die di sistemi di energie, all'interno dell'. Questo è, in quanto ormai con il climate change si è visto come gli ambienti costieri stiano subendo notevoli variazioni e cambiamenti. Venezia è tra questi. Pertanto, ètali tematiche in un luogo come Venezia, perché offre la possibilità di effettuare sperimentazioni direttamente in unche è già ormai riconosciuto come paradigma di resistenza ai cambiamenti climatici”. Con queste dichiarazioni, Massimiliano, professore associato di Fisica Tecnica Ambientale presso l'Universitàdi Venezia, in occasione della giornata di presentazione della nuova offerta didattica dell'Universitàdi Venezia, unico ateneo in Italia interamente dedicato all'insegnamento e alla ricerca nel campo delle discipline progettuali, che ha introdotto due nuovi corsi di laurea magistrale e un nuovo percorso, tutti della durata di 2 anni, per tre aree tematiche:, trasporti e pianificazione del mare.