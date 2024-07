Endless Love anticipazioni 8-12 luglio 2024 | incidente d’auto per Emir e Nihan

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 luglio 2024)Un misteriosoper. Chi c’è dietro?sospetterà di Kemal ma il rivale in amore respinge ogni accusa: non lo colpirebbe mai con tali sotterfugi. Maggiori info su quello che accadrà nella dizi turca nelleche seguono.è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.episodida lunedì 8 a venerdì 12Zeynep non abortisce Tufan accompagna Zeynep in clinica perchè abortisca. Mentre l’uomo si allontana per un momento, la ragazza incontra Asu, alla quale racconta cosa sta succedendo. Asu l’aiuta a fuggire. Le due donne sono però costrette a rispondere alle domande di Kemal, contattato da Zeynep nel momento di emergenza.