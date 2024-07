Elezioni Usa Biden | “Non mi ritiro dobbiamo sconfiggere Trump” la lettera ai parlamentari dem

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joe, in corsa per il suo secondo mandato, ha scritto unaaiDemocratici per mettere a tacere le voci che lo vorrebbero vicino al. Nonostante il disastroso dibattito del 27 giugno,ha insistito: "Abbiamo un lavoro. Ed èDonald Trump". .