Elezioni Francia Baldino M5s | In Francia ha vinto una proposta di contrasto alle disuguaglianze

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2024 "In francesi sono andati a votare in massa ribaltando il risultato del primo turno e lanciando un segnale che deve essere colto anche in Italia e in Europa. Haunadi, di tutela dei più fragili e per i diritti dei lavoratori" così la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.