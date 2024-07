Ecco la buona sanità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Vorrei ringraziare gli operatori del Cup del Poliambulatorio di Baricella (Bologna), per la professionalità, l'attenzione e la disponibilità nei confronti dei cittadini: Anche in situazioni di carichi di lavoro non sempre facili, mai viene a mancare il loro aiuto e la loro sensibilità, in particolar modo nei confronti delle persone più fragili. Diana Zanetti .