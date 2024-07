E se Giacomo Bozzoli avesse seguito i consigli di Frank Ahearn per svanire nel nulla?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mentre si continua a cercare, senza successo, l’imprenditore lombardo, svanito neldopo essere stato condannato all’argastolo per l’omicidio dello zio, si fanno le ipotesi più fantasiose su come l’uomo possa essere riuscito anelsenza lasciare alcuna traccia. Qualcuno sostiene possa averdi. Ma chi è questoAhern? Potrebbe essere un nome non familiare a molti, ma per chi ha bisogno di scomparire senza lasciare tracce, è una figura di riferimento. Nato e cresciuto nel Bronx, New York,ha iniziato la sua carriera come skip tracer, un investigatore specializzato nel rintracciare persone scomparse. Con il tempo, ha trasformato questa abilità in un'arte inversa: aiutare le persone a scomparire.