È record di ascolti per la Volleyball Nations League 2024 su VBTV

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Grande successo per l’edizionedella(VNL) tra gli appassionati di pallavolo di tutto il mondo e in particolare tra il pubblico italiano. Il torneo internazionale organizzato daWorld ha fatto segnare undisu, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) diWorld che ha L'articolo Èdiper lasuproviene da Sport in TV. .