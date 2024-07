Due rossanesi nel gruppo olimpico dell' Italvolley | Lavia convocato a Laurenzano il ruolo di tredicesimo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un atleta di Corigliano Rossano è statoper le Olimpiadi di Parigi e un altro sarà comunque nel(in qualità di riserva). Fefè De Giorgi ha ufficializzato la lista dei tredici che partiranno alla volta di Parigi per cercare di sfatare il tabù'oro , mai centrato dal 76 in poi (annoa prima partecipazione'Italia maschile alle Olimpiadi). In organico anche il palermitano.