Dopo il giallo trionfa il rosa | arriva il ‘Giro Women’

(Di lunedì 8 luglio 2024) Imola, 8 luglio 2024 – Dalalin soli dieci giorni. Archiviato il passaggio del Tour de France, tocca adesso al Giro d’Italia donne essere grande protagonista in città. Succederà mercoledì 10 luglio, quando piazza Matteotti sarà aperta a tutti a partire dalle 9 per la presentazione dei team in corsa e delle atlete e per altre attività che animeranno lo spazio nel cuore del storico per tutta la mattinata. Poi alle 10.25 prenderà il via la quarta tappa della gara: 134 chilometri da Imola a Urbino. Tante le attività previste in piazza Matteotti. C’è l’esposizione di bici storiche, a cura dell’Associazione velocipedisti eroici romagnoli, già in mostra in Autodromo domenica 30 giugno per il del Tour de France. Sarà presente la Ciclistica Santerno, che accoglierà bambini e genitori con l’esposizione di alcune bici da corsa per bambini e un banchetto informativo.