Dieci anni di ‘domenica al museo’ intuizione felice e con dati record Le parole del ministro Sangiuliano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – "Con la prima domenica di luglio 2024, l'iniziativa #domenicalmuseo compie 10. Istituita con il decreto n. 94 del 27 giugno 2014, prevede l'ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e in tutti i luoghi della cultura statali. Si tratta di un'che in questiè diventata un appuntamento irrinunciabile molto apprezzato dai cittadini italiani e dai turisti che giungono qui da tutto il mondo. Alle 12 giornate gratuite previste in origine, ho fortemente voluto aggiungere altre tre date iconiche della storia italiana: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. In queste 15 giornate gratuite, come quella che s'è appena conclusa - dichiara ildella Cultura, Gennaro Sangiuliaando i primidisponibili relativi alla #domenicalmuseo di luglio - molte centinaia di migliaia di visitatori hanno deciso di trascorrere alcune ore immersi nella bellezza e nell'arte del patrimonio culturale della Nazione".