Definita la squadra azzurra di atletica per i Giochi Estivi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sono 76 gli azzurri convocati per Parigi, presenti i 7 olimpionici di Tokyo ROMA -ladell'italiana che prenderà parte aiOlimpici di Parigi 2024. Il direttore tecnico Antonio La Torre, in accordo con il Coni, ha comunicato l'elenco dei convocati per le Olimpiadi fra .