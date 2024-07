D’Aversa Empoli | Alla squadra chiederò SACRIFICIO e DEDIZIONE al lavoro Ecco cosa mi ha CONVINTO a DIRE SI’

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giornata di presentazione per Riccardo, nuovo tecnico dell’: di seguito le sue parole in conferenza stampa Per Riccardooggi è il suo primo giorno sulla panchina dell’. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. PRESENTAZIONE E SITUAZIONE TATTICA – «Buongiorno a tutti. Ringrazio la famiglia Corsi, perché non era semplice fare la .