Dal 12 al 15 luglio torna Vinili di Vini a Castel Campagnano

(Di lunedì 8 luglio 2024). In questa sesta edizione saranno circa 30 gli stand di cantine, punti ristoro, associazioni, collezionisti die CD in cui coniugare le gioie di Bacco e le delizie apollinee della musica. Questa edizione si avvale della collaborazione di FISAR Italia (Federazione Italiana Sommelier) Coordinamento Sud e Isole, e delle associazioni Slow Food Volturno e Caserta e di Slow Food Campania. Nelle 4 serate (con quella del lunedì dedicata ai professionisti delle ristorazione, delle enoteche e della sommellerie) dalle ore 20 alle 24 ci sarà l’ingresso all’area per assaggiare e assaporaree preparazioni, e, in contemporanea, cercare tra centinaia di dischi ille che cercavamo. Dal venerdì alla domenica nelle Antiche Cantine di Palazzo Aldi si svolgeranno 3 convegni seguiti da altrettante degustazioni guidate dei più interessantiin rassegna.