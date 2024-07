Crosetto | Mosca non vuole alcuna pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 luglio 2024) 21.14 "Quello della Russia è un violento e indiscriminato attacco privo di ogni presunta logica militare.Un atto contro l'umanità che spero tutti vorranno condannare a partire da chi crede nella fantomatica 'volontà di' di" Lo ha detto il ministro della Difesasu X, secondo il quale "le azioni valgono più delle parole" per l'Ucraina come per la palestina. Si rammarica di non aver "visto una sola manifestazione pro Ucraina, nessuna università mobilitarsi in questi lunghissimi anni di massacri".