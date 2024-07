Comincia domani l’era di Antonio Conte al Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlsi prepara a una nuova era sotto la guida di. Daa Castel Volturno, l’allenatore incontrerà la squadra per iniziare a delineare il percorso di ricostruzione. La squadra, al momento priva dei nazionali e di Olivera impegnato in Coppa America con l’Uruguay, partirà poi giovedì per il ritiro a Dimaro, in Trentino.Intanto, sono arrivati i primi nuovi rinforzi: Leonardo Spinazzola e Rafa Marin hanno completato oggi le visite mediche a Roma e presto firmeranno i loro contratti. Spinazzola, svincolato dalla Roma, firmerà un biennale, mentre Marin, acquistato dal Real Madrid per 11 milioni di euro, sottoscriverà un quinquennale.Atteso anche Alessandro Buongiorno, che oggi ha salutato il Torino e i suoi tifosi, dichiarando: “Vinci fuori e torna qui, mi raccomando“, con Buongiorno che ha risposto: “Magari, sarebbe bello”.