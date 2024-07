Cisal Caserta l’endorsement di Mauro Fionda

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024). A pochi giorni dall’elezione per il rinnovo delle rappresentanze unitarie nello stabilimento della Yanfeng di Rocca D’Evandro in provincia di, si registra stamattina il determinante endorsement di, il quarantanovenne, navigato sindacalista infatti, sosterrà la lista. Originario di Cassino,, ha contribuito alla definizione della piattaforma presentata del sindacato di Via Unità Italiana e agirà da kingmaker nell’intento di spostare gli equilibri aziendali. “Il 10 ed 11 Luglio ci presentiamo con un programma chiaro ed inclusivo” ha commentato il Segretario della categoria Livio Marrocco “ascoltare la base per noi non vuol dire farsi scegliere ed obbedire, ma accogliere proposte e portare avanti istanze elaborate sul campo, la nostra autonomia ci consente di essere liberi”.