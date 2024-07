Cgil ponte Stretto rischia di essere cattedrale nel deserto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sulsullodi Messina "occorre accendere un faro, perchémo di costruire unanel": lo ha detto Michele Azzola, coordinatore dell'area politiche industriali dellanazionale, in audizione davanti alla commissione Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame del decreto legge Infrastrutture. Secondo Azzola il provvedimento, in tema disullo, introduce "una procedura assai anomala, che scardina il meccanismo che prevedeva la presentazione del progetto esecutivo entro il 31 luglio", introducendo progetti esecutivi "anche per fasi costruttive successive". "Questo - ha commentato - non ha senso per un'opera unica. Andando per avanzamenti successivi abbiamo un sistema dei costi che salta completamente.