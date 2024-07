Castello di Cisterna | Carabinieri arrestano due pusher

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)diavvistano duegià noti alle forze, per poi arrestarli per detenzione di droga ai fini di spaccio Idella sezione operativa didihanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio M. L. e D. S., entrambi già noti alle forze dell’ordine. Durante un controllo in via Leopardi, nel comune didi, sono stati trovati in possesso di 43 dosi di cocaina, 4 di hashish e 7 di marijuana. Addosso anche 550 euro in contante ritenuto provento illecito. M. L. si è opposto alle manette, colpendo i militari e tentando la fuga. Non è andato lontano ed è stato arrestato. Entrambi sono nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolodidueproviene da Punto! - Il web magazine.