Caremar gli aiuti dallo Stato? Per Bruxelles sono in linea con le norme Ue

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Commissione europea ha concluso che la compensazione per servizio pubblico concessa dal primo gennaio 2009 al 31 luglio 2012 aSpA () per la gestione di servizi di traghetto in Italia è conforme alledell’Ue in materia didi. Lo stesso vale per la compensazione concessa anell’ambito del contratto di servizio pubblico stipulato per il periodo compreso tra il 16 luglio 2015 e il 15 luglio 2024, dopo cheè stata acquisita dall’associazione temporanea di imprese Snav/Rifim Srl (Snav/Rifim). A seguito di una serie di denunce, nell’ottobre 2011 la Commissione ha avviato un’indagine approfondita su diverse misure di sostegno pubblico a favore di società dell’ex Gruppo Tirrenia e dei rispettivi acquirenti.