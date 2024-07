Capezzone | lo fascista dell' Eliseo ha fatto male i suoi conti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'operazione del chirurgo Emmanuel Macron è perfettamente riuscita: peccato che il paziente (la democrazia francese) sia moribondo. Per fermare i (presunti) fascisti di Marine Le Pen e Jordan Bara, si è infatti decretato il trionfo politico dei comunisti, degli antisemiti e dei filoislamisti messi insieme da Jean-Luc Mélenchon, il quale – come prima reazione, neanche dieci minuti dopo la diffusione degli exit poll – ha invitato Macron a “chinare il capo”, ha rifiutato qualunque negoziato con i macronisti, ha rivendicato il diritto di guidare il governo, e ha ribadito un programma che qui in Italia farebbe impallidire perfino le posizioni pro tasse e anti mercato di Nicola Fratoianni e Ilaria Salis. Mettiamola così. Era possibile contemporaneamente incendiare e paralizzare un paese? Era saggio e democraticamente sano darsi come unico obiettivo politico quello di demonizzare selvaggiamente il nemico? Aveva senso che a fare tutto questo fosse il Presidentea Repubblica? Era ragionevole inseguire questo obiettivo anche a costo di vanificare un assetto costituzionale che in Francia era stato concepito – molti decenni fa – proprio per assicurare la governabilità invece del caos? La risposta che Emmanuel Macron ha dato a queste domande è stata quattro volte affermativa.