Calciomercato Napoli un NUOVO ESTERNO per Conte | la RICHIESTA è chiara ora tocca ai partenopei

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ildelè alla ricerca di unper Antonio. Ecco l’ultimo nome per i campaniper ildi Antonio. Il tecnico deiavrebbe chiesto alla società un’altra pedina per la sua squadra, alla ricerca degli uomini giusti per tornare ai fasti del 2022/2023. Secondo La Gazzetta .