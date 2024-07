Calciomercato Lazio RITORNO DI FIAMMA sulla sinistra | i biancocelesti ACCELERANO per l’obiettivo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladi Marco Baroni è pronta a rinforzarsi ancora.diper l’esterno che il tecnico già conosce Ilprosegue con nuovi colpi all’orizzonte. Secondo il Corriere dello Sport, un profilo già cercato in passato potrebbe riprendere quota per unirsi al club biancoceleste per la stagione 2024/2025. Josh Doig, terzino del Sassuolo .