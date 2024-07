Calciomercato Inter per Kim si fa SUL SERIO | ecco la DOPPIA possibilità per arrivare al difensore coreano

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Kim,del Bayern Monaco, potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia nerazzurra dell’. La situazione L’vuole Kim per rinforzare la difesa. L’exdel Napoli, passato in estate al Bayern Monaco per 50 milioni, non si è trovato benissimo in Germania tra l’abbondanza dicentrali e le scelte di Tuchel. Stando .