Calcio | Empoli D' Aversa Impatto positivo ora al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il tecnico dei toscani si presenta, con obiettivi chiari per la stagione- "Ringrazio la famiglia Corsi e il direttore per la scelta. Come ringrazio Stefano Calistri, che è stato mio dirigente quando giocavo a Prato. Il modulo è importante, ma più importante sarà l'interpretazione, mi auguro .