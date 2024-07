Bozzoli spuntano i fotogrammi | dove è stato ripreso dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Gli investigatori della polizia spagnola e della Guardia Civile hanno acquisito idelleche il 30 giugno scorso hannoGiacomonell'Hard Rock hotel di Marbella in Spagna. L'Interpol che coordina la rogatoria della magistratura italiana che dà la caccia al latitante, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, il cui cadavere venne incenerito nell'altoforno dell'azienda di famiglia in provincia di Brescia, ha esteso le ricerche anche in sud America,l'uomo potrebbe essersi rifugiato sotto falsa identità con un passaporto contraffatto. Le indagini della procura di Brescia e dei carabinieri, secondo quanto apprende LaPresse, si muovono su un doppio binario, su quello internazionale per la cattura die su quello nazionale, nella criminalità dell'est,si cerca di scoprire chi potrebbe aver fornito ail passaporto falso con cui espatriare.