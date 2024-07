Borsa | l' Europa resta calma dopo Wall street Milano +06%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mercati azionari del Vecchio continente sempre lievemente positivil'avvio di: lamigliore è di qualche frazione, che sale dello 0,6% anche grazie alla ripartenza del credito sulle ipotesi di consolidamento del settore, seguita da Francoforte e Madrid in aumento di mezzo punto percentuale. In rialzo dello 0,3% Londra e Amsterdam, con Parigi positiva dello 0,1%il secondo turno del voto. Gli operatori sembrano già guardare di nuovo alle politiche monetarie delle banche centrali, con le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed in settembre che appaiono più solide. Attenzione quindi focalizzata sul discorso di domani del presidente della Fed Powell al Congresso Usa, mentre nei giorni successivi sarà il turno di nuovi dati sull'inflazione statunitense.