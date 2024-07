Bonus fotovoltaico 2024 più vantaggi al Sud | qual è il reddito per averlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha lanciato una nuova iniziativa di sostegno economico rivolta alle famiglie a bassointeressate all’installazione di impianti fotovoltaici domestici. Il programma prevede finanziamenti per impianti con una potenza compresa tra 2 e 6 kilowatt. Ilin questione può essere richiesto tramite un portale specifico, gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse), per ottenere un contributo in conto capitale. A chi è rivolto, i requisiti per poterne beneficiare Il beneficio è rivolto ai nuclei familiari con un indicatore Isee inferiore a 15.000 euro, limite che però si alza a 30.000 euro per le famiglie con quattro o più figli a carico. Il richiedente deve possedere inoltre un diritto reale sull’immobile dove verranno installati i pannelli solari e l’abitazione deve essere la residenza anagrafica del nucleo familiare.