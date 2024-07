Bomba d’acqua a Zenna pianta si abbatte su un’auto in transito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Varese – Pesanti disagi e danni ieri nel Varesotto per l’ondata di maltempo che si è abbattuta con violenza, da nord a sud del territorio provinciale. Strade e abitazioni allagate, in diversi casi le famiglie sono state costrette a dover lasciare le case. E sono stati momenti di paura quelli vissuti nella tarda serata di domenica a, nell'alto Varesotto. A causa delle forti precipitazioni alcune piante a lato strada sono cadute sulla statale 394 nei pressi del confine con la Svizzera, colpendo un'auto in. Sulla vettura viaggiavano tre persone, che fortunatamente sono rimaste illese. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Luino, che hanno messo in sicurezza l'area. Sempre a causa del maltempo nella tarda serata di ieri un piccolo smottamento si è verificato in via Sant'Alessandro a Castronno.