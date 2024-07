Bologna Fc il primo giorno di scuola | folla di tifosi per il raduno della squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 giugno 2024 – Comincia in una Casteldebole blindata l’era di Vincenzo Italiano alla guida del. Nelallenamento nela porte chiuse non trapela nulla da Centro Tecnico Nicolò Galli, con i giocatori arrivati alla spicciolata nelpomeriggio per essere pronti alcontatto con il tecnico di Karsruhe. Tanti sorrisi ma bocche cucite e nessuna indicazione di ciò che accade all’interno, con lasul campetto di allenamento adiacente all’Isokinetic per i primi test fisici. Tutto da copione, con la società che aveva già annunciato una seduta blindata e nessuna festa di bentornati in campo anche se davanti al Centro Tecnico inon hanno rinunciato a sfidare la calura per strappare una foto o una battuta con i loro beniamini.