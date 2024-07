Bleach Rebirth of Souls è il nuovo videogioco tratto dal celebre manga

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – Bandai Namco Europe ha annunciato il lancio di "of," unispirato al franchise creato da Tite Kubo. Sviluppato da Tamsoft Corporation e con la colonna sonora composta da Takeharu Ishimoto, il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e PC. In "of .