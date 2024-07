Biennale VeneziaWillem Dafoe direttore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 luglio 2024) 14.55 L'attore americano Willemè il nuovoartistico del settore Teatro delladi Venezia per il biennio 2025-2026. La nomina è stata deliberata dal cda della, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco. "Il teatro - dichiara Buttafuoco - è di fatto la casa originale della sua luminosa carriera. Non vedo l'ora, come tutti, di poter essere spettatore del Festival che costruirà daArtistico".