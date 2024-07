Bergamo nuovo acceleratore lineare di ultima generazione per la radioterapia all’Ospedale Papa Giovanni XXIII

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – L’Ospedaledisempre più all’avanguardia: undiTruebeam HD è stato attivato nell'unità di. L'apparecchiatura, entrata in funzione lo scorso 17 giugno ed acquistata nell'ambito dell'attuazione della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), va ad affiancare l'"gemello" già installato a ottobre 2020 grazie a un finanziamento di Regione Lombardia. Si aggiorna così la dotazione tecnologica della, che può contare ora su un parco macchine di 3 LINAC per trattamenti a fasci esterni (EBRT), di cui due LINAC Truebeam HD e un LINAC Trilogy, e di un LINAC mobile per laIntraoperatoria (IORT), collocato in una sala chirurgica.