Basket la Diesel Tecnica Sala Consilina rinuncia alla Serie B Sica | Ripartiamo dai giovani

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minuti“Il 5 luglio sono scaduti i termini per potersi iscrivere al Campionato didiB interregionale, che nell’edizione 2024/25 non vedrà protagonista la. Quest’anno, infatti, dopo un’attenta riflessione abbiamo deciso di non iscriverci, perché purtroppo non c’erano le condizioni necessarie per poter affrontare la competizione come abbiamo sempre fatto, e cioè al massimo delle nostre potenzialità”. A dare la notizia, che certamente non farà piacere agli amanti dello sport del Vallo di Diano, è Simona, presidente dellacanestro. A ben vedere, però, si tratta di una decisione saggia e inevitabile, presa proprio per preservare l’immagine raggiunta in questi anni dsocietà sportiva salese, e per potersi dedicare con maggiore serenitàdiffusione delvalorizzazione deisportivi valdianesi.