Baseball | l’Italia supera l’Israele nel primo match degli Europei U18 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Comincia con il piede giusto il cammino della Nazionale Italiana Under 18 impegna questa settimana ai Campionatidi, rassegna in scena questa settimana in Germania, precisamente a Ratisbona. In occasione delinaugurale infatti gli azzurrini hanno archiviato in scioltezza la pratica Israele, vincendo per 7-0. Unben condotto quello dei nostri ragazzi, abili a sbloccare il tabellino al terzo inning grazie a un singolo al centro di Barbona e il relativosigillo di Cornelli oltre che per via di un doppio al centro di Taschin che ha permesso a Barbona di firmare il raddoppio. Gli azzurri prendono poi il largo al quinto turno, merito di quattro timbri messi a segno da uno strikes out di Taschon e il lancio pazzo di Cornelli, da un singolo a sinistra di Bernardis e da un singolo in seconda base di De Cristian.