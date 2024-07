Aviaria la Ue aumenta la sorveglianza | Non sottovalutare la minaccia Controllare i malati con sintomi compatibili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Ecdc, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, chiede che sia rafforzata lacontro l’influenza. L’agenzia europea raccomanda una maggiore vigilanza, oltre alla sensibilizzazione degli operatori sanitari alla possibilità di incontrare persone infette. L’agenzia, infatti, ha spiegato che “i virus dell’influenzacontinuano a circolare, anche se a livelli bassi, tra le popolazioni di uccelli selvatici nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo Ue/See”. Nel frattempo, negli Usa è in corso un’epidemia di virus H5N1 ad alta patogenicità nei bovini del latte e si ha la conferma di 4 casi umani tra gli operai del settore.re la consapevolezza – “Mentre monitoriamo da vicino la situazione attuale dell’influenza, sia nell’Ue che nel mondo – spiega la nuova direttrice di Ecdc Palema Rendi-Wagner – c’è motivo dire la consapevolezza, ma non dire la preoccupazione”.