Atletica i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024 | Tamberi e Jacobs guidano 76 azzurri tante chance di medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Antonio La Torre, DT della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per ledi: la squadra azzurra sarà composta da 76 atleti (39 uomini e 37 donne), pronta a essere protagonista ai Giochi dopo aver conquistato cinque medaglie d’oro a Tokyo 2020 e avere illuminato la scena ai recenti Europei di Roma. Saranno presenti tutti i portacolori che hanno trionfato tre anni fa in terra giapponese. Gianmarcosarà il portabandiera: il Campione Olimpico di salto in alto cercherà il bis mai riuscito nella storia di questa specialità, presentandosi all’evento dopo aver vinto i Mondiali e gli Europei. Marcellha compiuto un’impresa mirabolante imponendosi nella gara regina: Campione Olimpico dei 100 metri, titolo che mai avremmo pensato di vedere accanto al nome di un italiano e il Messia cercherà di piazzare una nuova zampata.