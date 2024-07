Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’è una misura di sostegno economico fondamentale per molte famiglie italiane con figli, che sono ora in attesa di ricevere ilriferito alla mensilità di. Ricordiamo che Inps ha di recente diffuso il nuovo calendario dei pagamenti dell’universaleper i restanti sei mesi dell’anno: daa dicembre. In questo articolo vediamo chi ha diritto all’AUU di, i requisiti richiesti, gliprevisti per il, lee ledi, nonché come fare domanda per chi ancora non lo ricevesse. Indice Chi riceve l’diI requisiti per il diritto all’dell’didiCome avviene ildiChi riceve l’diL’è destinato a tutte le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni di età (eccetto per i disabili), indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori.