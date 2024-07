Ascolti tv del 7 luglio | Tim Summer Hits senza rivali

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una domenica all’insegna della buona musica e del divertimento, quella del 7, con glitv che premiano ampiamente l’unica novità in campo nella prima domenica del settimo mese dell’anno.partite di Euro2024, giunti alle semifinali ancora da disputare, il Timdi Carlo Conti con Andrea Delogu non ha. Si torna in Turchia su Canale5 con Segreti di Famiglia, mentre su Rete4 torna Gli intoccabili. Tiene bene la versione estiva di .