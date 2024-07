Armato di coltello panico tra passanti in piazza Carità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodiha creatotra inella centrale, a Napoli: la Polizia Locale è riuscito a fermarlo anche se dopo una fuga. Alla vista degli agenti, infatti, l’uomo, un cittadino napoletano di 44 anni, ha tentato la fuga in direzione di via Monteoliveto dove è stato raggiunto e bloccato, all’altezza della Caserma Pastrengo, dagli agenti del reparto Motociclisti. Nello zaino che aveva con sé è stato trovato undi 23 cm. Durante le operazioni è giunta sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato che ha riferito di aver ricevuto una segnalazione per un’aggressione ai fine di estorsione avvenuta in un ristorante della città di Napoli ai danni del titolare. Dai successivi controlli è stato accertato che il ristoratore, che ha poi presentato denuncia per estorsione, era il fratellastro dell’aggressore.