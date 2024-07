Anziana investita da un’auto è grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 –incidente questa mattina intorno alle 10 in via Trento e Trieste: una donna di 82 anni è statadaed è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Arezzo. Sul posto sono intervenutiinfermierizzata di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e i vigili urbani. .