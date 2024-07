Amatissimi dalle fashioniste e protagonisti dello street style gli shorts sportivi di Adidas conquistano outfit dal sapore sporty chic

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Classicidi jeans, bermuda dalvintage, boxer a righe rubati al mondo del menswear. I modi per scoprire le gambe – e godersi la stagione estiva – si arricchiscono quest’anno di nuovi: i pantaloncinidonna. Estate al mare o in città: 5 look per il mese di luglio X Innegabilmente, caratterizzatiiconiche tre strisce laterali, i pantaloncini dell’Estate 2024 scrivono una pagina inedita nell’universo sportswear.