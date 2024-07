Alla scoperta della Sacra di San Michele grande tesoro delle Alpi occidentali Parte II

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo aver ben compreso con il rettore, don Claudio Papa, che essa non è il mero simbolo del Piemonte, ma anche, e soprattutto, il luogo d’incontro tra la terra e il Cielo, è il momento di portare a compimento tale approfondimento, ponendo l’attenzione sugli aspetti storico-artistici dell’abbazia micaelicaChiusa, in compagniadott.ssa Miriam Cuatto, studiosa valsusina di storia dell’arte medievale presso l’Università di Siena e per diversi anni guida culturale presso la. Qual è stato lo sviluppo storico-politico ed ecclesiastico dell’abbazia? La presenza benedettina, declinata nella congregazione cluniacense (nata a Cluny e tra le molte congregazioni nate in seno all’ordine di San Benedetto, istituita il 2 settembre 909 d.