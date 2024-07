Alex Schwazer la squalifica per doping è terminata ma non ci sarà a Parigi | È stata un’ingiustizia sono rinato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Oggi scade il termine della ingiustache ho dovuto scontare per intero. Mi auguro che a nessun atleta venga mai riservato il trattamento che ho dovuto subire in tutti questi otto anni per difendere e tutelare il mio onore e la mia dignità, per provare la mia innocenza, per cercare di ottenere giustizia e per dimostrare la verità“. Così,ha annunciato sui propri profili social il termine della suaper. Ringraziamenti per quelli che glisempre stati vicini, soprattutto nei momenti difficili: “Ringrazio tutti quelli (pochi) che mistati vicini in questo doloroso (ed infernale) percorso, quelli che non mi hanno mai abbandonato, quando sarebbe stato facile farlo, quelli che hanno lottato con me e sofferto assieme a me per l’ingiustizia che dovevo sopportare e per il trattamento che mi veniva riservato.